"Бики" офіційно підтвердили звільнення Доменіко Тедеско з посади головного тренера.

РБ Лейпциг – Шахтар – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Фахівець очолив РБ Лейпциг посеред минулого сезону і казково провів другу половину – перемога в Кубку Німеччини та четверте місце Бундесліги, яке дало пряму путівку в ЛЧ. Втім, початок нової кампанії виявився провальним. Команда застрягла в середині таблиці чемпіонату, а в ЛЧ стартувала з домашнього побиття від Шахтаря (1:4). Керівництво клубу було змушене звільняти Тедеско попри попередні успіхи.

Новим тренером РБ Лейпциг повинен стати Марко Розе, який вже перетинався з Шахтарем в групі ЛЧ 2020/21. Тоді його Борусія М трощила "гірників" з рахунками 6:0 і 4:0.

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