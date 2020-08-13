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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТИКО ПЕРВАЯ ЛИГА ДИНАМО КИЕВ

РБ Лейпциг – Атлетико: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

21:55 - Читати українською
РБ Лейпциг – Атлетико: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов
РБ Лейпциг – Атлетико: стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

РБ Лейпциг встретится с Атлетико в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА РБ Лейпциг – Атлетико начался в 22:00 по киевскому времени и пройдёт на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Телетрансляцию проводит канал "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция доступна на "Футбол 24".

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Стартовые составы:

РБ Лейпциг: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Лаймер, Кампль, Забитцер, Анхелиньо – Ольмо, Нкунку – Поульсен

Запасные: Мвого, Чаунер, Орбан, Айдара, Форсберг, Адамс, Лукман, Шик, Мукиеле, Новоа, Борквоски, Вос

Атлетико: Облак – Триппьер, Хименес, Савич, Лоди – Эррера, Коке, Сауль, Карраско – Льоренте, Коста

Запасные: Адан, Ариас, Партей, Фелиш, Мората, Лемар, Шапоньич, Фелипе, Витоло, Эрмосо, Санчес, Мойя

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