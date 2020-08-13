РБ Лейпциг – Атлетико: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА РБ Лейпциг – Атлетико начался в 22:00 по киевскому времени и пройдёт на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Телетрансляцию проводит канал "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция доступна на "Футбол 24".
Атлетико раскрыл фамилии больных коронавирусом – в Лиге чемпионов против РБ Лейпциг они не сыграют
Стартовые составы:
РБ Лейпциг: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Лаймер, Кампль, Забитцер, Анхелиньо – Ольмо, Нкунку – Поульсен
Запасные: Мвого, Чаунер, Орбан, Айдара, Форсберг, Адамс, Лукман, Шик, Мукиеле, Новоа, Борквоски, Вос
Атлетико: Облак – Триппьер, Хименес, Савич, Лоди – Эррера, Коке, Сауль, Карраско – Льоренте, Коста
Запасные: Адан, Ариас, Партей, Фелиш, Мората, Лемар, Шапоньич, Фелипе, Витоло, Эрмосо, Санчес, Мойя
РБ Лейпциг – Атлетико: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов