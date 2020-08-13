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РБ Лейпциг – Атлетіко: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

20:55 - Читать на русском
РБ Лейпциг – Атлетіко: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
РБ Лейпциг – Атлетіко: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

РБ Лейпциг зустрінеться з Атлетіко в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА РБ Лейпциг – Атлетіко розпочнеться о 22:00 за київським часом і пройде на стадіоні Жозе Альваладе у Лісабоні. Телетрансляцію проведе канал "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція доступна на "Футбол 24".

Атлетіко розкрив прізвища хворих на коронавірус – в Лізі чемпіонів проти РБ Лейпциг вони не зіграють

Стартові склади:

РБ Лейпциг: Гулачі – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Лаймер, Кампль, Забітцер, Анхеліньйо – Ольмо, Нкунку – Поульсен

Запасні: Мвого, Чаунер, Орбан, Айдара, Форсберг, Адамс, Лукман, Шик, Мукієле, Новоа, Борквоскі, Вос

Атлетіко: Облак – Тріпп'єр, Хіменес, Савіч, Лоді – Еррера, Коке, Сауль, Карраско – Льоренте, Коста

Запасні: Адан, Аріас, Партей, Феліш, Мората, Лемар, Шапоньїч, Феліпе, Вітоло, Ермосо, Санчес, Мойя

РБ Лейпциг – Атлетіко: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

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