РБ Лейпциг – Атлетіко: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА РБ Лейпциг – Атлетіко розпочнеться о 22:00 за київським часом і пройде на стадіоні Жозе Альваладе у Лісабоні. Телетрансляцію проведе канал "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція доступна на "Футбол 24".
Атлетіко розкрив прізвища хворих на коронавірус – в Лізі чемпіонів проти РБ Лейпциг вони не зіграють
Стартові склади:
РБ Лейпциг: Гулачі – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Лаймер, Кампль, Забітцер, Анхеліньйо – Ольмо, Нкунку – Поульсен
Запасні: Мвого, Чаунер, Орбан, Айдара, Форсберг, Адамс, Лукман, Шик, Мукієле, Новоа, Борквоскі, Вос
Атлетіко: Облак – Тріпп'єр, Хіменес, Савіч, Лоді – Еррера, Коке, Сауль, Карраско – Льоренте, Коста
Запасні: Адан, Аріас, Партей, Феліш, Мората, Лемар, Шапоньїч, Феліпе, Вітоло, Ермосо, Санчес, Мойя
РБ Лейпциг – Атлетіко: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів