РБ Лейпциг – Атлетико: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов

РБ Лейпциг – Атлетико

Лига чемпионов, 1/4 финала

12 августа, 22:00. Лиссабон, Жозе Альваладе

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Прежде всего, еще раз напомним, что доигрывание Лиги чемпионов проходит в Лиссабоне и все стадии состоят только из одного матча. Победителя этой пары в полуфинале уже ожидает ПСЖ, который выбил Аталанту Руслана Малиновского. РБ Лейпциг в нынешнем розыгрыше главного клубного турнира Европы уже был в столице Португалии. В рамках первого тура группового этапа немцы обыграли Бенфику (2:1). Очевидно, коллектив Юлиана Нагельсманна не прочь вновь вернуться на домашнюю арену "орлов" – именно там пройдет финал. Зато у Атлетико не лучшие воспоминания о Лиссабоне – именно здесь в 2014 году подопечные Диего Симеоне драматично проиграли в финале мадридскому Реалу. Хотя, возможно этот факт станет для "матрасников" лишь дополнительной мотивацией.

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РБ Лейпциг

До стадии 1/4 финала Лейпцигу везло с соперниками. В группе немцы встречались с Лионом, Бенфикой и питерским Зенитом – как следствие, первое место в квартете, которое давало преимущества при жеребьевке плей-офф. В 1/8 финала "быкам" противостоял лондонский Тоттенхэм, но команда Жозе Моуринью именно тогда переживала кризисный период и не создала хотя бы намека на серьезное сопротивление, потерпев два поражения (0:3, 0:1). Таким образом, первый в истории Лейпцига выход в плей-офф Лиги чемпионов не завершился уже в первом этапе. Вполне понятно, что останавливаться немцы не планируют.

Однако, Нагельсманну предстояло решить очень серьезную проблему – Тимо Вернер сразу после завершения Бундеслиги присоединился к Челси. Трудно сказать, почему "быки" не смогли сохранить своего лучшего бомбардира до конца ЛЧ. В то же время, потеря нападающего сборной Германии – это не только о голах. Именно Вернер был ключевой фигурой в построении игры, особенно это касаеться ситемы прессинга. Лейпциг уже почти месяц не проводил официальных матчей, так что у Нагельсманна было достаточно времени, чтобы научить команду действовать без Вернера, но проверять эти наработки в действии придется в максимально сложных условиях. К тому же, немецкий клуб впервые будет играть с представителем Испании в еврокубках.

Атлетико

Соперниками мадридцев на групповом этапе были Ювентус, Байер и Локомотив. Атлетико прогнозируемо отдал первое место в квартете туринцам, а свой выход в плей-офф оформил со скрипом – поражение от Байера заставляло обязательно побеждать Локо в последнем туре. Однако, уже в 1/8 финала Диего Симеоне удалось разбудить команду – мадридцы оставили за бортом турнира действующих обладателей трофея. Причем, Ливерпуль уступил в обоих матчах, пусть даже на Энфилде победитель определялся в овертайме.

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Главным событием в лагере мадридцев накануне встречи с немцами стала новость об обнаружении коронавируса у двух игроков. Шиме Врсалько и Анхель Корреа точно не сыграют. Потерю хорватского защитника нельзя назвать катастрофой, а вот реактивный чилиец в течение сезона часто спасал "матрасников" от поражений и потери очков. В конце концов, Симеоне может рассчитывать на всех ключевых футболистов, у его команды больше опыта в подобных турнирах и элементарно больше класса. Неудивительно, что именно Атлетико считают фаворитом противостояния. Однако это еще нужно подтвердить на поле.

Ориентировочные составы на матч РБ Лейпциг – Атлетико

РБ Лейпциг: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Мукиеле, Кампль, Лаймер, Анхелиньо – Форсберг, Забитцер – Поульсен

Атлетико: Облак – Ариас, Хименес, Савич, Лоди – Лемар, Коке, Сауль, Карраско – Фелиш, Коста

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Будем откровенны, выход Лейпцига в полуфинал в любом случае будет восприниматься сенсационно. Так было бы даже, если бы Вернер все еще был в команде. Немцы точно дадут бой фавориту, но не будут настраиваться на эту встречу, как на матч всей жизни. Об этом откровенно говорил сам Нагельсманн. "Мы не можем рассматривать Лигу чемпионов как грандиозную кульминацию сезона, поскольку уже совсем скоро стартуют Кубок Германии и Бундеслига. Матчи в Португалии лучше рассматривать как своеобразный предсезонный турнир", – заявил наставник Лейпцига.

Для Атлетико ситуация противоположная – банда Симеоне после двух проигранных финалов (2014 и 2016) хочет наконец-то покорить европейскую вершину. Формат с одноматчевимы противостояниями точно на руку мадридцам, которые умеют играть на результат и профессионально "сушить" игру, когда это необходимо. "Индейцы" в нынешней ЛЧ провели 8 матчей, и в шести случаях в них было забито менее трех голов. Конечно, длительное отсутствие игровой практики должно сказаться на концентрации, но этот фактор касается обеих команд. Рискнем поставить на сухую победу Атлетико.

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