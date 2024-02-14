“Мы забили быстрый гол, который нужно было засчитывать. Я не разговаривал с арбитром, потому что уже имел предупреждение и не хотел пропускать матч в Мадриде. Думаю, все на стадионе это видели. Не было фола, не было офсайда. Все, точка.

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Когда есть VAR, ничего подобного не должно происходить. Таково мое мнение. Если судьи осознают свою ошибку, надо это принять и можно простить. Это всегда важно. Но с преимуществом 1:0 при нашем стиле игры и мегашумном стадионе перед нами открывались другие возможности", – цитирует Розе Sky Sport.

Напомним, РБ Лейпциг забил в ворота Андрея Лунина уже на второй минуте матча. Однако арбитры не засчитали гол Шешко, поскольку Хенрикс мешал украинскому голкиперу, находясь в офсайде. В итоге, игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Реала.

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