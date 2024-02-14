"Ми забили швидкий гол, який потрібно було зараховувати. Я не розмовляв із арбітром, бо вже мав попередження і не хотів пропускати матч у Мадриді. Думаю, усі на стадіоні це бачили. Не було фолу, не було офсайду. Все, крапка.

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Коли є VAR, нічого подібного не повинно відбуватися. Така моя думка. Якщо судді усвідомлюють свою помилку, треба це прийняти та можна пробачити. Це завжди важливо. Але з перевагою 1:0 за нашого стилю гри та мегашумного стадіону перед нами відкривалися інші можливості", – цитує Розе Sky Sport.

Нагадаємо, РБ Лейпциг забив у ворота Андрія Луніна вже на другій хвилині матчу. Однак арбітри не зарахували гол Шешко, оскільки Хенрікс заважав українському голкіперу, перебуваючи в офсайді. У підсумку, гра завершилася з рахунком 1:0 на користь Реала.

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