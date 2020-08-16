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РБ Лейпциг – ПСЖ: Навас не поможет французам в полуфинале Лиги чемпионов

16 августа 23:38 - Читати українською
РБ Лейпциг – ПСЖ: Навас не поможет французам в полуфинале Лиги чемпионов
Кейлор Навас / Фото из открытых источников

Парижский клуб имеет серьезную потерю перед очередным матчем Лиги чемпионов.

 

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас не сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов с РБ Лейпциг из-за травмы бедра, сообщает издание Goal.

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33-летний кипер получил травму в четвертьфинальном поединке против Аталанты и был заменен на 79-й минуте – у Наваса было диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Костариканец до сих пор не приступил к тренировкам, поэтому не успеет набрать форму к полуфинальной встрече.

Напомним, поединок между ПСЖ и РБ Лейпциг состоится 18 августа в Лиссабоне. Начало матча в 22:00.

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Теги
Кейлор Кейлор Навас ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - ПСЖ
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