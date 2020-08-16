РБ Лейпциг – ПСЖ: Навас не поможет французам в полуфинале Лиги чемпионов

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас не сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов с РБ Лейпциг из-за травмы бедра, сообщает издание Goal.

"Надеюсь, Меркель не будет меня обвинять", – президент Франции отреагировал на успехи ПСЖ и Лиона в Лиге чемпионов

33-летний кипер получил травму в четвертьфинальном поединке против Аталанты и был заменен на 79-й минуте – у Наваса было диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Костариканец до сих пор не приступил к тренировкам, поэтому не успеет набрать форму к полуфинальной встрече.

Напомним, поединок между ПСЖ и РБ Лейпциг состоится 18 августа в Лиссабоне. Начало матча в 22:00.

"Фермери" знищили еліту в Лізі чемпіонів і зробили собі яскраву рекламу – допоміг коронавірус?