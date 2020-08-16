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РБ Лейпциг – ПСЖ: Навас не допоможе французам у півфіналі Ліги чемпіонів

16 серпня 23:37 - Читать на русском
РБ Лейпциг – ПСЖ: Навас не допоможе французам у півфіналі Ліги чемпіонів
Кейлор Навас / Фото з відкритих джерел

Паризький клуб має серйозну втрату перед черговим матчем Ліги чемпіонів.

 

Воротар ПСЖ Кейлор Навас не зіграє в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з РБ Лейпциг через травму стегна, повідомляє видання Goal.

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33-річний кіпер травмувався у чвертьфінальному поєдинку проти Аталанти і був замінений на 79-й хвилині – у Наваса було діагностовано пошкодження двоголового м'яза стегна. Костаріканец досі не приступив до тренувань, тому не встигне набрати форму до півфінальної зустрічі.

Нагадаємо, двобій між ПСЖ та РБ Лейпциг відбудеться 18 серпня у Лісабоні. Початок матчу о 22:00.

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Кейлор Кейлор Навас ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - ПСЖ
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