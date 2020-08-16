РБ Лейпциг – ПСЖ: Навас не допоможе французам у півфіналі Ліги чемпіонів

Воротар ПСЖ Кейлор Навас не зіграє в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з РБ Лейпциг через травму стегна, повідомляє видання Goal.

"Сподіваюсь, Меркель не буде мене звинувачувати", – президент Франції відреагував на успіхи ПСЖ і Ліона у Лізі чемпіонів

33-річний кіпер травмувався у чвертьфінальному поєдинку проти Аталанти і був замінений на 79-й хвилині – у Наваса було діагностовано пошкодження двоголового м'яза стегна. Костаріканец досі не приступив до тренувань, тому не встигне набрати форму до півфінальної зустрічі.

Нагадаємо, двобій між ПСЖ та РБ Лейпциг відбудеться 18 серпня у Лісабоні. Початок матчу о 22:00.

"Фермери" знищили еліту в Лізі чемпіонів і зробили собі яскраву рекламу – допоміг коронавірус?