"Надеюсь, Меркель не будет меня обвинять", – президент Франции отреагировал на успехи ПСЖ и Лиона в Лиге чемпионов

"В полуфиналах Лиги чемпионов сыграют ПСЖ против РБ Лейпциг и Лион против Баварии. В Брюсселе, как и на поле, Германия и Франция – двигатели Европы!

Манчестер Сити – Лион – 1:3 – видео голов и обзор провала Гвардиолы

Надеюсь, канцлер Меркель не станет обвинять меня в поддержке Парижа и Лиона во вторник и среду", – написал Макрон в Twitter.

Напомним, в четвертьфинальных поединках ПСЖ совершил камбэк с Аталантой (2:1), а Лион сенсационно переиграл Манчестер Сити (3:1). Встречи 1/2 финала состоятся 18 и 19 августа соответственно.

"Фермери" знищили еліту в Лізі чемпіонів і зробили собі яскраву рекламу – допоміг коронавірус?