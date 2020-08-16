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"Надеюсь, Меркель не будет меня обвинять", – президент Франции отреагировал на успехи ПСЖ и Лиона в Лиге чемпионов

16:37 - Читати українською
"Надеюсь, Меркель не будет меня обвинять", – президент Франции отреагировал на успехи ПСЖ и Лиона в Лиге чемпионов
Нассер Аль-Хеллаифи и Эммануэль Макрон / Фото ФК ПСЖ

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже следит за баталиями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

69’ Кевин де Брюйне
 
Максвел Корне 24’
Мусса Дембеле 79’
Мусса Дембеле 87’
24’ Максвел Корне
69’ Кевин де Брюйне
79’ Мусса Дембеле
87’ Мусса Дембеле

"В полуфиналах Лиги чемпионов сыграют ПСЖ против РБ Лейпциг и Лион против Баварии. В Брюсселе, как и на поле, Германия и Франция – двигатели Европы!

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Надеюсь, канцлер Меркель не станет обвинять меня в поддержке Парижа и Лиона во вторник и среду", – написал Макрон в Twitter.

Напомним, в четвертьфинальных поединках ПСЖ совершил камбэк с Аталантой (2:1), а Лион сенсационно переиграл Манчестер Сити (3:1). Встречи 1/2 финала состоятся 18 и 19 августа соответственно.

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Теги
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