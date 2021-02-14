РБ Лейпциг – Ливерпуль: УЕФА объявил судейские назначения на первый поединок ЛЧ
Союз европейских ассоциаций назначил арбитров на противостояние Лейпцига и Ливерпуля в плей-офф Лиги чемпионов.
Встречу подопечных Нагельсманна и Клоппа рассудит словенская бригада арбитров во главе со Славком Винчичем, сообщает официальный сайт УЕФА.
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42-летнему рефери обслуживать поединок помогут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. За VAR будет отвечать Массимилиано Иррати, а роль четвертого арбитра будет выполнять Матей Юг.
Заметим, первая встреча РБ Лейпциг и Ливерпуля состоится уже 16 февраля, начало в 22:00. Ответный матч запланирован на 10 марта.
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