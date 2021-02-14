РБ Лейпциг – Ліверпуль: УЄФА оголосив суддівські призначення на перший двобій ЛЧ
Союз європейських асоціацій призначив арбітрів на протистояння Лейпцига та Ліверпуля у плей-офф Ліги чемпіонів.
Зустріч підопічних Нагельсманна та Клоппа розсудить словенська бригада арбітрів на чолі з Славко Вінчічем, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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42-річному рефері обслуговувати поєдинок допоможуть Томаж Кланчнік та Андраж Ковачіч. За VAR відповідатиме Массіміліано Ірраті, а роль четвертого арбітра виконуватиме Матей Юг.
Зауважимо, перша зустріч РБ Лейпциг та Ліверпуля відбудеться вже 16 лютого, початок о 22:00. Матч-відповідь запланований на 10 березня.
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