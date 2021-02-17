"Думаю, первый тайм был достаточно ровным. Ливерпуль больше владел мячом, но не думаю, что у них было много моментов. Гулачи лишь однажды по-настоящему пришлось вступить в игру, а мы попали в штангу. В первом тайме мы не так уверенно владели мячом, как во втором.

РБ Лейпциг – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

После перерыва мы выглядели намного лучше, создали много моментов, но допустили две ужасные ошибки, которые не прощают на этом уровне. Подкачала и реализация, и это беспокоит больше, чем ошибки. Все это часть футбола, но в целом, считаю, мы выглядели неплохо.

Понятно, что теперь нам нужно забивать как минимум два гола. Но матч начнется со счета 0:0, и сегодня мы показали, что способны конкурировать с Ливерпулем, и создавать моменты. В ответном матче нам нужно вновь продемонстрировать это, и постараться не делать ошибок", – приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Отметим, что РБ Лейпциг уступил Ливерпулю (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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