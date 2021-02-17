РБ Лейпциг встречался с Ливерпулем в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – Ливерпуль.

Несмотря на определенное преимущество в первом тайме Ливерпуль сумел открыть счет только после перерыва. Мохамед Салах воспользовался ошибкой соперника, перехватил мяч и переиграл голкипера, выбежав один на один.

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Не прошло и 5-ти минут, как Мане повторил подвиг египтянина – в похожей атаке нападающий мерсисайдцев удвоил преимущество гостей. В конце встречи "быки" имели несколько прекрасных возможностей изменить счет, но оборона Ливерпуля выдержала.

Ответный матч между этими соперниками запланирован на 10 марта.

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