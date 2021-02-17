"Думаю, перший тайм був досить рівним. Ліверпуль більше володів м'ячем, але не думаю, що у них було багато моментів. Гулачі лише одного разу по-справжньому довелося вступити в гру, а ми влучили в стійку. В першому таймі ми не так впевнено володіли м'ячем, як у другому.

РБ Лейпциг – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Після перерви ми виглядали набагато краще, створили багато моментів, але припустились двох жахливих помилок, які не пробачають на цьому рівні. Підкачала і реалізація, і це турбує більше, ніж помилки. Все це частина футболу, але в цілому, вважаю, ми виглядали непогано.

Зрозуміло, що тепер нам потрібно забивати як мінімум два голи. Але матч почнеться з рахунку 0:0, і сьогодні ми показали, що здатні конкурувати з Ліверпулем, і створювати моменти. У матчі-відповіді нам потрібно знову продемонструвати це, і постаратися не робити помилок", – наводить слова Нагельсманна офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що РБ Лейпциг поступився Ліверпулю (0:2) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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