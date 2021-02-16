Лига чемпионов застала Ливерпуль в кризисе – всего три победы за 12 матчей во всех турнирах. Мерсисайдцы продолжают страдать от переполненного защитниками лазарета. Сегодня в центре обороны появился новичок Кабак, который в Бундеслиге выхватывал от Лейпцига 5 голов. К отчетному поединку немецкая команда подошла в хорошей форме.

Перенос матча в Будапешт лишил "быков" преимущества домашнего поля, но они не выглядели безнадежными в дуэли с чемпионом Англии. Юлиан Нагельсманн подготовил очередной тактический сюрприз, выйдя на игру без номинальных форвардов – на острие атаки действовали мобильные Нкунку и Ольмо.

Начался поединок с агрессивного прессинга Лейпцига. Саксонцы высоко встречали Ливерпуль, мешали разыгрывать мяч, навязывали борьбу в центре поля. РБ даже выдал пару быстрых атак, острейшая из которых завершилась ударом Ольмо в штангу с передачи Анхелиньо. У испанца была тяжелая роль, ведь он должен был сдерживать на фланге Трента. Именно Александр-Арнольд организовал три первых шанса Ливерпуля.

Мерсисайдцы начали быстрее продвигать мяч и создавать проблемы высокой обороне Лейпцига. Сразу после перехвата шел заброс на ход Салаху или Мане. Они имели несколько хороших возможностей открыть счет, но Мохамед проиграл дуэль голкиперу, а Садьо пробил головой над перекладиной. Еще был отмененный гол Фирмино, когда Мане доставал мяч якобы из-за пределов поля – спорный эпизод.

Liverpool were ???? ????? to going in front this evening pic.twitter.com/Sf5HU9lTA0 — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 16, 2021

Ливерпуль доминировал, а немцы не успевали накрывать оппонентов, проигрывали много борьбы и часто теряли мяч. Концовка первого тайма превратилась в кошмар для Юлиана Нагельсманна – его ребята при построении атак не могли связать две передачи и перейти с мячом центр поля. Катастрофическое количество ошибок от Мукиеле, Упамекано и Клостерманна.

В начале второго тайма Ливерпуль наконец-то воспользовался этими подарками. Забитцер вывел Салаха на собственные ворота – здесь египтянин свой шанс уже не упустил, переиграв Гулачи. А через 5 минут англичане забили второй, когда Мукиеле не дотянулся до мяча и пропустил Мане на свидание с голкипером. Роковые ошибки, которые решили судьбу встречи.

Стоит отметить, что оба гола пришли после дальних передач из глубины. Этот трюк работал у Ливерпуля весь матч: Фирмино оттягивался из центра атаки, вытаскивал за собой соперников и освобождал пространство, которым очень активно пользовались Салах и Мане. Африканцы забили по одному голу, а вполне могли оформить по дублю.

Лейпциг попытался вернуться в игру. Ольмо, Анхелиньо и Забитцер били по воротам, но ни один из них не заставил Алиссона спасать Ливерпуль. Лучший момент еще в дебюте второго тайма имел Нкунку – Кристоф выиграл спринт у Хендерсона, но пробил в голкипера. В компенсированное время интригу в противостояние мог вернуть Хван – кореец из выгодной позиции не попал в створ.

Команда Юргена Клоппа сбавила обороты и сконцентрировалась на сохранении положительного счета. Финальный свисток зафиксировал победу Ливерпуля – 0:2. Ответный матч запланирован на 10 марта.

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