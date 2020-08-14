РБ Лейпциг – Атлетико: Симеоне назвал причину сенсационного поражения мадридцев

"Мы выложились на все 100%. Нам было сложно выигрывать единоборства, они были быстрее. Это был долгий год, на нас давило возвращение в Лигу чемпионов.

РБ Лейпциг – Атлетико – 2:1 – видео голов и обзор матча

Мы не смогли сыграть так, как хотели. Мне понравился огромный энтузиазм и свежесть РБ Лейпциг. Нам нет никаких оправданий. Мы выложились на полную, прошли в четвертьфинал. Мы заслуженно вылетаем и должны поздравить наших соперников", – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, РБ Лейпциг сенсационно обыграл Атлетико (2:1) и впервые в своей истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с ПСЖ.

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