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РБ Лейпциг – Атлетико: Симеоне назвал причину сенсационного поражения мадридцев

10:27 - Читати українською
РБ Лейпциг – Атлетико: Симеоне назвал причину сенсационного поражения мадридцев
Диего Симеоне / Reuters

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против РБ Лейпциг (1:2).

50’ Дани Ольмо
88’ Тайлер Адамс
 
Жоау Фелиш 71’
50’ Дани Ольмо
71’ Жоау Фелиш
88’ Тайлер Адамс

"Мы выложились на все 100%. Нам было сложно выигрывать единоборства, они были быстрее. Это был долгий год, на нас давило возвращение в Лигу чемпионов.

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Мы не смогли сыграть так, как хотели. Мне понравился огромный энтузиазм и свежесть РБ Лейпциг. Нам нет никаких оправданий. Мы выложились на полную, прошли в четвертьфинал. Мы заслуженно вылетаем и должны поздравить наших соперников", – цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, РБ Лейпциг сенсационно обыграл Атлетико (2:1) и впервые в своей истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с ПСЖ.

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