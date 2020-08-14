РБ Лейпциг – Атлетіко: Сімеоне назвав причину сенсаційної поразки мадридців

"Ми виклалися на всі 100%. Нам було складно вигравати єдиноборства, вони були швидше. Це був довгий рік, на нас тиснуло повернення в Лігу чемпіонів.

РБ Лейпциг – Атлетіко – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Ми не змогли зіграти так, як хотіли. Мені сподобався величезний ентузіазм і свіжість РБ Лейпциг. Нам немає ніяких виправдань. Ми виклалися на повну, пройшли в чвертьфінал. Ми заслужено вилітаємо і повинні привітати наших суперників", – цитує Сімеоне офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, РБ Лейпциг сенсаційно обіграв Атлетіко (2:1) та вперше у своїй історії вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з ПСЖ.

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