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РБ Лейпциг – Атлетіко: Сімеоне назвав причину сенсаційної поразки мадридців

10:27 - Читать на русском
РБ Лейпциг – Атлетіко: Сімеоне назвав причину сенсаційної поразки мадридців
Дієго Сімеоне / Reuters

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне поділився враженнями від матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг (1:2).

50’ Дані Ольмо
88’ Тайлер Адамс
 
Жоау Феліш 71’
50’ Дані Ольмо
71’ Жоау Феліш
88’ Тайлер Адамс

"Ми виклалися на всі 100%. Нам було складно вигравати єдиноборства, вони були швидше. Це був довгий рік, на нас тиснуло повернення в Лігу чемпіонів.

РБ Лейпциг – Атлетіко – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Ми не змогли зіграти так, як хотіли. Мені сподобався величезний ентузіазм і свіжість РБ Лейпциг. Нам немає ніяких виправдань. Ми виклалися на повну, пройшли в чвертьфінал. Ми заслужено вилітаємо і повинні привітати наших суперників", – цитує Сімеоне офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, РБ Лейпциг сенсаційно обіграв Атлетіко (2:1) та вперше у своїй історії вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з ПСЖ.

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Ліга чемпіонів Дієго Дієго Сімеоне РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Атлетіко Атлетіко Атлетіко
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