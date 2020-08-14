РБ Лейпциг – Атлетико: Нагельсманн сделал амбициозное заявление после выхода своих подопечных в полуфинал Лиги чемпионов

"Мы не создавали много моментов в первом тайме, но очень хорошо защищались. Против Атлетико не получается создать много моментов в последней трети. У Атлетико было не так много моментов, а мы создали больше.

РБ Лейпциг – Атлетико – 2:1 – видео голов и обзор матча

Нормально, что когда выходишь в следующий раунд, тебе захочется большего. Сегодня мы счастливы, завтра сосредоточимся на ПСЖ. Предстоит еще одна сложная игра, но у нас будет план", – приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, РБ Лейпциг сенсационно обыграл Атлетико (2:1) и впервые в своей истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с ПСЖ.

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