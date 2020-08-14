РБ Лейпциг – Атлетіко: Нагельсманн зробив амбітну заяву після виходу своїх підопічних до півфіналу Ліги чемпіонів

"Ми не створювали багато моментів в першому таймі, але дуже добре захищалися. Проти Атлетіко не виходить створити багато моментів в останній третині. У Атлетіко було не так багато моментів, а ми створили більше.

РБ Лейпциг – Атлетіко – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Нормально, що коли виходиш в наступний раунд, тобі захочеться більшого. Сьогодні ми щасливі, завтра зосередимося на ПСЖ. Має бути ще одна складна гра, але у нас буде план", – наводить слова Нагельсманна офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, РБ Лейпциг сенсаційно обіграв Атлетіко (2:1) та вперше у своїй історії вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з ПСЖ.

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