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РБ Лейпциг – Атлетіко: Нагельсманн зробив амбітну заяву після виходу своїх підопічних до півфіналу Ліги чемпіонів

09:32 - Читать на русском
РБ Лейпциг – Атлетіко: Нагельсманн зробив амбітну заяву після виходу своїх підопічних до півфіналу Ліги чемпіонів
Юліан Нагельсманн зі своїми підопічними / Reuters

Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн поділився емоціями від перемоги над Атлетіко в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

50’ Дані Ольмо
88’ Тайлер Адамс
 
Жоау Феліш 71’
50’ Дані Ольмо
71’ Жоау Феліш
88’ Тайлер Адамс

"Ми не створювали багато моментів в першому таймі, але дуже добре захищалися. Проти Атлетіко не виходить створити багато моментів в останній третині. У Атлетіко було не так багато моментів, а ми створили більше.

РБ Лейпциг – Атлетіко – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Нормально, що коли виходиш в наступний раунд, тобі захочеться більшого. Сьогодні ми щасливі, завтра зосередимося на ПСЖ. Має бути ще одна складна гра, але у нас буде план", – наводить слова Нагельсманна офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, РБ Лейпциг сенсаційно обіграв Атлетіко (2:1) та вперше у своїй історії вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з ПСЖ.

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Теги
Ліга чемпіонів РБ Лейпциг РБ Лейпциг Юліан Юліан Нагельсманн РБ Лейпциг - Атлетіко Атлетіко Атлетіко ПСЖ ПСЖ
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