Унион Берлин официально определился с новым главным тренером после увольнения Урса Фишера.

Хорват Ненад Бьелица назначен новым наставником Униона. Вместе с 52-летним хорватом пришел и его ассистент Даниэль Юмич, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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Одним из претендентов на этот пост называли легенду мадридского Реала Рауля Гонсалеса, но в итоге руководство Униона остановило свой выбор именно на хорватском специалисте, а испанец остается работать в молодежке "сливочных".

Ранее Бьелица возглавлял Аустрию, Специю, Лех, Динамо Загреб и Осиек. Последним местом его работы был Трабзонспор. Новый тренер Униона дебютирует в среду, 29 ноября, выездным матчем Лиги чемпионов против Браги. В субботу, 2 декабря, столичная команда тоже на выезде сыграет с Баварией.

В чемпионате Германии Унион занимает предпоследнее, 17 место. В Лиге чемпионов берлинцы набрали одно очко в 4-х турах.