Хорват Ненад Б'єліца призначений новим наставником Уніона. Разом із 52-річним хорватом прийшов і його асистент Даніель Юміч, інформує офіційний сайт німецького клубу.

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Одним із претендентів на цю посаду називали легенду мадридського Реала Рауля Гонсалеса, але в підсумку керівництво Уніона зупинило свій вибір саме на хорватському фахівцю, а іспанець залишається працювати в молодіжці "вершкових".

Раніше Б'єліца очолював Аустрію, Спецію, Лех, Динамо Загреб та Осієк. Останнім місцем його роботи був Трабзонспор. Новий тренер Уніона дебютує у середу, 29 листопада, виїзним матчем Ліги чемпіонів проти Браги. У суботу, 2 грудня, столична команда теж на виїзді зіграє з Баварією.

У чемпіонаті Німеччини Уніон посідає передостаннє, 17 місце. У Лізі чемпіонів берлінці набрали одне очко в 4-х турах.