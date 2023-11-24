Рауль Гонсалес Бланко находится в шорт-листе немецкого клуба, сообщает Bild.

Футболистам Реала запретили прикасаться к Беллингему на тренировке

Сказочный прогресс Униона оборвался в этом сезоне, поэтому пришлось попрощаться с Урсом Фишером. Приоритетным вариантом на замену считается Альфред Схредер, недавно покинувший тренерский мостик Аль-Айна. Если договориться не удастся, следующим в очереди будет Рауль.

Легендарный испанец неплохо работает во главе молодежки Реала, однако на взрослом уровне опыта не имеет. Интересно, что Унион завершит групповой этап ЛЧ как раз матчем против "сливочных".

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