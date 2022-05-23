Рангник определил заявку на первый матч во главе сборной Австрии – экс-тренер МЮ проигнорировал бывшую звезду Динамо
Наставник сборной Австрии Ральф Рангник выбрал список игроков, на котороых рассчитывает в ближайших международных поединках.
В расположение сборной Австрии экс-наставник Манчестер Юнайтед вызвал 25 игроков, сообщает официальный твиттер Австрийского футбольного союза.
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Интересно, что приглашение в расположение команды не получил экс-защитник Динамо Александар Драгович, сыгравший больше всего матчей за сборную Австрии среди всех, кто мог отправиться в национальную команду.
Голкиперы: Фрайзль, Линднер, Пенц.
Защитники: Алаба, Дансо, Фридль, Лайнер, Линхарт, Пош, Траунер, Триммель, Вёбер.
Хавбеки: Баумгартнер, Лаймер, Лазаро, Любичич, Забитцер, Шлягер, Зайвальд, Вольф.
Нападающие: Арнаутович, Грегорич, Калайджич, Вайманн, Онисиво.
В июне сборная Австрии проведет 4 поединка в рамках Лиги наций: с Хорватией (3 июня), Францией (10 июня) и еще 2 с Данией (6 и 13 июня).