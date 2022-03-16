Криштиану Роналду лично ощутил всю мощь головы Харри Магуайра во время поединка Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – Атлетико (0:1).

Во время розыгрыша углового Магуайр боролся с соперником и затылком случайно ударил стоящего позади капитана МЮ Криштиану Роналду. Португалец, который явно такого не ожидал такого подвоха, получил болезненный удар в нос. Форвард вполне мог получить серьезную травму на ровном месте, но ему повезло.

Манчестер Юнайтед – Атлетико – 0:1 – видео гола и обзор матча

Впрочем, этот эпизод не остался без внимания телекамер. В соцсетях насмехаются над "идеальным" взаимопониманием игроков Манчестер Юнайтед при стандартах.

Поединок на Олд Траффорд завершился минимальной победой "матрасников". Единственный гол в конце первого тайма забил Ренан Лоди.

Атлетико вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одержав минимальную победу над Манчестер Юнайтед

This is possibly the best thing you’ll see on Twitter right now #Ronaldo #McGuire pic.twitter.com/Xz3NbdCDFe — Liverpool To My Core ️ (@LFC_Belief) March 15, 2022