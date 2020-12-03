Рамос серйозно поговорив з гравцями Реала після фіаско проти Шахтаря – Зідана на зустріч не запросили
Захисник Реала Серхіо Рамос намагається підтримати бойовий дух команди в період провальних результатів.
Капітан "вершкових" організував зустріч всієї команди на базі у Вальдебебасі, щоб обговорити шляхи виходу з кризи.
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"Нам не вистачає однієї перемоги для плей-офф Ліги чемпіонів. Ми залежимо лише від себе і повинні віддати все. Хлопці, це ж Реал! Ми вибиралися і з гірших ситуацій", – цитує заклик Рамоса AS.
Зазначається, що слово брали й інші лідери команди (Модріч, Марсело), а от Зінедін Зідан зібрання пропустив. Попри це гравці повністю довіряють тренеру і готові виправляти ситуацію в найближчих матчах.
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