Капітан "вершкових" організував зустріч всієї команди на базі у Вальдебебасі, щоб обговорити шляхи виходу з кризи.

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"Нам не вистачає однієї перемоги для плей-офф Ліги чемпіонів. Ми залежимо лише від себе і повинні віддати все. Хлопці, це ж Реал! Ми вибиралися і з гірших ситуацій", – цитує заклик Рамоса AS.

Зазначається, що слово брали й інші лідери команди (Модріч, Марсело), а от Зінедін Зідан зібрання пропустив. Попри це гравці повністю довіряють тренеру і готові виправляти ситуацію в найближчих матчах.

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