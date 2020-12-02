"Мадрид потерял былое могущество. Клуб почти не подписывает серьезных исполнителей после киевского финала ЛЧ, поэтому Бензема остался без качественной поддержки в атаке. Да, просто хороших игроков хватает, но их нельзя назвать топовыми. Во-вторых, создается впечатление, что Зизу плохо готовит команду к подобным матчам. Он банально не осознает силы соперника.

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В Ла Лиге Мадрид также проваливается с посредственными коллективами, которые значительно уступают в классе. "Бланкос" получают столько неприятностей из-за элементарной неосведомленности, поверхностного анализа соперников вроде вашего Шахтера. Большая гордыня не позволяет игрокам Реала настроиться должным образом, они думают, что другие команды, как Алавес или Шахтер, не бегают и не бьются. Конечно, все посыпалось после ухода Роналду. Сейчас только Бензема забивает – это не нормально для такого большого клуба.

Возможная отставка Зидана? Да, есть большая вероятность, что его уволят при условии невыхода из группы. Он находится на волоске, ведь Флорентино не любит проигрывать, тем более в Лиге чемпионов", – отметил Прието в эксклюзивном комментарии для Футбол 24.

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