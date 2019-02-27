Рамос рискует получить дополнительную дисквалификацию в ЛЧ – УЕФА обвинил игрока в умышленном получении карточки

УЕФА завершил расследование в отношении капитана Реала Серхио Рамоса, который получил желтую карточку в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса. Капитан мадридцев получил официальные обвинения в умышленном получении предупреждения.

Инспектор УЕФА по вопросам контроля, этики и дисциплины завершил расследование дела в отношении капитана Реала Серихо Рамоса. Напомним, испанец получил желтую карточку на последних минутах поединка против Аякса, из-за которой пропустит ответный матч в Мадриде. Позже сам Рамос намекнул, что сделал это намеренно.

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По итогам расследования УЕФА официально обвинил капитана Реала в умышленном обнулении желтых карточек, открыв производство по статье 15. Дело будет рассмотрено 28 февраля, информирует официальный сайт УЕФА.

В случае признания Рамоса виновным защитник пропустит не только ответный матч Реал – Аякс, который пройдет 5 марта, но и минимум еще один поединок Лиги чемпионов. Подобное наказание, правда, в Лиге Европы, недавно получил хавбек Валенсии Жоффрей Кондогбия.