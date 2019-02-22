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УЕФА дисквалифицировал Ляказетта на 3 матча и наказал Кондогбия за умышленное получение желтой карточки

20:03 1 Читати українською
УЕФА дисквалифицировал Ляказетта на 3 матча и наказал Кондогбия за умышленное получение желтой карточки
Александр Ляказетт / фото из соцсетей

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес наказание нападающему Арсенала Александру Ляказеттуи хавбеку Валенсии Жоффрею Кондогбия.

Александр Ляказетт получил прямую красную карточку в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ. В УЕФА решили дисквалифицировать француза на три игры.

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Таким образом, Ляказетт пропустит оба матча Арсенала в 1/8 финала против Ренна. Отметим, что один матч дисквалификации Ляказетт уже отбыл, пропустив ответную игру с БАТЭ.

Полузащитник Валенсии Жоффрей Кондогбия также будет вынужден пропустить оба поединка против Краснодара в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В первом матче 1/16 финала против Селтика игрок получил предупреждение. УЕФА решил, что хавбек получил желтую карточку намеренно, чтобы пропустить ответный матч и сыграть в следующем раунде. Из-за этого 25-летний француз дисквалифицирован на два матча.

Лига Европы1/16 финала

БАТЭ - Арсенал: Четверг 14 февраля 2019

БАТЭ
Матч окончен
1 : 0
Арсенал
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Александр Ляказетт Александр Ляказетт Жоффрей Кондогбия Жоффрей Кондогбия Арсенал Арсенал Валенсия Валенсия Лига Европы УЕФА БАТЭ - Арсенал
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