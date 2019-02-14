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Рамос – о переборе желтых карточек: Я бы соврал, если бы сказал, что сделал это ненамеренно

12:54 101 Читати українською
Рамос – о переборе желтых карточек: Я бы соврал, если бы сказал, что сделал это ненамеренно
Серхио Рамос / Соцсети

Капитан Реала Серхио Рамос намекнул, что специально получил желтую карточку в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса.

Рамос получил желтую карточку на 89-й минуте матча против Аякса, тогда как победный гол Реал забил за две минуты до этого. Это уже третье предупреждение для центрека в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, следовательно Рамос пропустит ответный матч против Аякса.

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После игры защитник намекнул, что намеренно заработал "горчичник". "Исходя из результата, я бы солгал, если бы сказал, что сделал это непреднамеренно. Я думал об этом во время игры", – цитирует Рамоса Football-Espana.

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Этот случай может быть рассмотрен УЕФА, а Рамосу грозит дисквалификация еще на один матч, как это было с его партнером Даниэлем Карвахалем в прошлом сезоне.

Лига чемпионов1/8 финалаЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Среда 13 февраля 2019

Аякс
Матч окончен
1 : 2
Реал Мадрид
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Лига чемпионов Реал Мадрид Реал Мадрид Аякс - Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос УЕФА
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