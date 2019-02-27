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Рамос ризикує отримати додаткову дискваліфікацію в ЛЧ – УЄФА звинуватив гравця у навмисному отриманні картки

08:22 146 Читать на русском
Рамос ризикує отримати додаткову дискваліфікацію в ЛЧ – УЄФА звинуватив гравця у навмисному отриманні картки
Рамос ризикує отримати бан / фото: УЄФА

УЄФА завершив розслідування щодо капітана Реала Серхіо Рамоса, який отримав жовту картку в поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса. Капітан мадридців отримав офіційні звинувачення у навмисному отриманні попередження.

Інспектор УЄФА з питань контролю, етики та дисципліни завершив розслідування справи щодо капітана Реала Серіхо Рамоса. Нагадаємо, іспанець отримав жовту картку на останніх хвилинах поєдинку проти Аякса, через яку пропустить матч-відповідь у Мадриді. Пізніше сам Рамос натякнув, що зробив це навмисно.

Аякс – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

За підсумками розслідування УЄФА офіційно звинуватив капітана Реала у навмисному обнуленні жовтих карток, відкривши провадження за статтею 15. Справа буде розглянута 28 лютого, інформує офіційний сайт УЄФА.

У випадку визнання Рамоса винним захисник пропустить не лише матч-відповідь Реал – Аякс, який пройде 5 березня, а й мінімум ще один поєдинок Ліги чемпіонів. Подібне покарання, щоправда, у Лізі Європи, нещодавно отримав хавбек Валенсії Жоффрей Кондогбія.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс
Матч завершено
1 : 2
Реал Мадрид
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Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів УЄФА Головне Аякс - Реал Мадрид Реал Мадрид - Аякс
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