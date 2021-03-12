Серхио Рамос заверил, что лидер Ювентуса Криштиану Роналду научился работать с критикой еще в Реале.

"Роналду – флагман Ювентуса, он всегда в центре внимания, поэтому он привык к критике. Как и здесь, в Реале, если что-то идет не так, смотрят в первую очередь на капитана и тренера. Криштиану привык к этому.

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Любая команда может тебя обыграть в Лиге чемпионов. Барселона тоже вылетела, но я надеюсь, что с нами этого не случится", – цитирует Рамоса Marca.

Напомним, по сумме двух матчей Порту неожиданно сумел выбить Юве с 1/8 финала Лиги чемпионов. Реал в первой встрече обыграл Аталанту и ожидает на ответный матч 16 марта.

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