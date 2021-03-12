Рамос підтримав Роналду після вильоту Ювентуса з Ліги чемпіонів
Серхіо Рамос запевнив, що лідер Ювентуса Кріштіану Роналду навчився працювати з критикою ще у Реалі.
"Роналду – флагман Ювентуса, він завжди в центрі уваги, тому він звик до критики. Як і тут, в Реалі, якщо щось йде не так, дивляться в першу чергу на капітана і тренера. Кріштіану звик до цього.
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Будь-яка команда може тебе обіграти у Лізі чемпіонів. Барселона теж вилетіла, але я сподіваюся, що з нами цього не трапиться", – цитує Рамоса Marca.
Нагадаємо, за сумою двох матчів Порту несподівано зумів вибити Юве з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Реал у першій зустрічі обіграв Аталанту і очікує на матч-відповідь 16 березня.
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