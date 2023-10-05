В команде лучших игроков 2-го тура группового этапа ЛЧ нашлось место одному представителю Шахтера – Ярославу Ракицкому.

Шахтер перестрелял Антверпен в сумасшедшем матче ЛЧ – Ракицкий привез и исправился, дубль Сикана, пенальти на 90+7

Защитник получил впечатляющие 8,1 балла. Самая высокая оценка досталась Джуду Беллингему (9,2), а единственный клуб, который получил сразу двух представителей в команде недели – Барселона (Марк-Андре тер Штеген и Жоау Канселу). Также в команду попали Рами Бенсебаини (Боруссия Д), Фабиан Шер (Ньюкасл), Осман Букари (Црвена Звезда), Николо Барелла (Интер), Ноа Ланг (ПСВ), Расмус Хёйлунд (Манчестер Юнайтед), Альваро Мората (Атлетико).

Напомним, что Шахтер переиграл Антверпен (3:2) благодаря сумасшедшему камбэку, а Ракицкий голом со штрафного сравнял счет.

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