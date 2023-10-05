Ракицький потрапив до символічної команди тижня в Лізі чемпіонів за версією WhoScored
Портал WhoScored назвав символічну команду 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
У команді найкращих гравців 2-го туру групового етапу ЛЧ знайшлось місце одному представнику Шахтаря – Ярославу Ракицькому.
Шахтар перестріляв Антверпен у божевільному матчі ЛЧ – Ракицький привіз і виправився, дубль Сікана, пенальті на 90+7
Захисник отримав вражаючі 8,1 бала. Найвища оцінка дісталась Джуду Беллінгему (9,2), а єдиний клуб, який отримав одразу двох представників у команді тижня – Барселона (Марк-Андре тер Штеген та Жоау Канселу). Також до команди потрапили Рамі Бенсебаїні (Борусія Д), Фабіан Шер (Ньюкасл), Осман Букарі (Црвена Звезда), Ніколо Барелла (Інтер), Ноа Ланг (ПСВ), Расмус Хьойлунд (Манчестер Юнайтед), Альваро Мората (Атлетіко).
Нагадаємо, що Шахтар переграв Антверпен (3:2) завдяки божевільному камбеку, а Ракицький голом зі штрафного зрівняв рахунок.
Шахтар був аматорською командою, а став незрівнянним. Шок, лють через суддів і кара від "гірників" у бельгійських ЗМІ