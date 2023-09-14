Асенсио получил травму ноги в матче за сборную Испании против Грузии. Хавбек может надолго остаться вне игры, сообщает L'Equipe.

ПСЖ оценивает срок восстановления в несколько недель, однако издание со ссылкой на источники в сборной уверяет, что Марко пропустит минимум месяц.

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В любом случае испанец не сыграет в стартовом матче Лиги чемпионов против Боруссии Д (19 сентября) и в дерби с Марселем (24 сентября). Если лечение затянется, то ПСЖ придется обойтись без Асенсио против Ньюкасла (4 октября).

Асенсио летом перешел в ПСЖ на правах свободного агента и сразу стал важным элементом команды Луиса Энрике. У него 2 гола и ассист за три матча Лиги 1.