Контракт французького нападника з парижанами закінчується влітку 2024 року. Наразі Кіліан Мбаппе може офіційно вести перемовини з будь-яким клубом. Утім, керівництво ПСЖ робить все, щоб зберегти 25-річного гравця у своїй команді.

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Згідно з інформацією Бена Джейкоба, парижани пропонують Мбаппе зарплатню у розмірі 70 мільйонів євро до сплати податків. Нападник ще не ухвалив жодного рішення ні щодо ПСЖ, ні щодо Реала, який зацікавлений у підписанні Кіліана. Француз пообіцяв президенту столичного клубу Нассеру Аль-Хелаїфі, що щойно увалить рішення, то розповість йому перед тим, як озвучити його публічно.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. За цей час він зумів стати найкращим бомбардиром в історії команди. В активі нападника 285 матчів за парижан, в яких він забив 238 голів та віддав 102 результативні передачі.

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