ПСЖ в рамках первого матча 1/8 финала ЛЧ принимает мадридский Реал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/8 финала Лиги чемпионатов УЕФА ПСЖ – Реал Мадрид начнется в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция встречи доступна на MEGOGO.

ПСЖ – Реал Мадрид: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Карло Анчелотти не удивил своей стартовой одиннадцаткой. Вопросы возникали только относительно готовности Карима Бензема, но нескольких тренировок хватило для попадания француза в основу. Маурисио Почеттино тоже не стал ничего выдумывать – в частности, он не решился поставить Неймара в старт. Бразилец не играл с 28 ноября и остался в запасе.

Стартовые составы

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш – Паредес, Данилу, Верратти – Мбаппе, Месси, Ди Мария

Запасные: Навас, Икарди, Неймар, Дагба, Вейналдум, Кюрзава, Эррера, Диалло, Дракслер, Керер, Гуйе, Симонс

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Асенсио, Бензема, Винисиус

Запасные: Лунин, Начо, Азар, Марсело, Вальверде, Йович, Васкес, Бейл, Себальос, Родриго, Иско, Камавинга

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