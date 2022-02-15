ПСЖ в рамках перешого матчу 1/8 фіналу ЛЧ приймає мадридський Реал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонатів УЄФА ПСЖ – Реал Мадрид розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція зустрічі доступна на MEGOGO.

ПСЖ – Реал Мадрид: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Карло Анчелотті не здивував своєю стартовою одинадцяткою. Питання виникали лишень щодо готовності Каріма Бензема, але кількох тренувань вистачило для потрапляння француза в основу. Маурісіо Почеттіно теж не став нічого вигадувати – зокрема, він не наважився поставити Неймара в старт. Бразилець не грав з 28 листопада й залишився у запасі.

Стартові склади

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Кімпембе, Нуну Мендеш – Паредес, Данілу, Верратті – Мбаппе, Мессі, Ді Марія

Запасні: Навас, Ікарді, Неймар, Дагба, Вейналдум, Кюрзава, Еррера, Діалло, Дракслер, Керер, Гуйє, Сімонс

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Кроос, Каземіро, Модріч – Асенсіо, Бензема, Вінісіус

Запасні: Лунін, Начо, Азар, Марсело, Вальверде, Йовіч, Васкес, Бейл, Себальйос, Родріго, Іско, Камавінга

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