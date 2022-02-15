Динамо под руководством Валерия Лобановского провело четыре сезона в Лиге чемпионов. Каждый из них – отдельная глава в истории бело-синего клуба. Бесспорно, главным достижением киевлян под руководством Метра остается второй поход за трофеем, завершившийся на стадии полуфинала. Однако премьерная попытка заложила фундамент будущего успеха и тоже может восприниматься как прекрасный результат.

Валерий Васильевич вернулся в Динамо по ходу сезона 1997/1998. На тот момент киевляне прекратили борьбу в еврокубках – команда Йожефа Сабо дважды безальтернативно проиграла венскому Рапиду в Предыдущем раунде ЛЧ. А в чемпионате "бело-синие" традиционно взяли золото.

Новый еврокубковый сезон для Динамо начинался в июле поединком с Барри Таун. В следующем году жребий снова сведет чемпионов Украины и Уэльса в том же раунде. Тогда состоится рекордный разгром 8:0, однако годом ранее Динамо ограничится двумя "сухими" победами 2:0 и 4:0. Настоящим экспертом gj Барри Таун стал Юрий Максимов, в двух матчах отгрузивший валлийцам три мяча.

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Последним препятствием на пути к групповому этапу оставался датский Брондбю. Команда Эббе Сковдаля была крепким бойцом и в течение трех сезонов подряд завоевывала титул чемпиона Дании (периодически добавляя к нему Кубок и Суперкубок страны). Впрочем, украинцы не только сдержали главную звезду команды Эббе Санда, который вскоре переехал в Шальке, но и победили по сумме двух матчей.

Как ни странно, все решил выездной триумф 4:2. Счет фирменным дальним ударом открыл Андрей Гусин. Вскоре хозяева один мяч отыграли, но динамовцы забили еще трижды – сработал дуэт Шевченко-Ребров (забили по голу), а еще раз огорчил датчан Александр Головко. Брондбю в этом поединке исполнял два пенальти, реализовав только один.

Антигероем поединка стал Оле Бюр. Сначала полузащитник, всю свою карьеру проведший в Брондбю, неоправданно грубо сыграл против Александра Шовковского. Нашему киперу оказывали помощь в течение десяти минут – датчанин очень сильно разбил голову Александру. А потом еще и проиграл пенальтийную дуэль, попав в перекладину.

В ответном матче киевлянам было очень непросто, но добытый гандикап они не растеряли. А Брондбю только доказал, что является серьезным соперником. 0:1 – первое из трех поражений Динамо в том еврокубковом сезоне.

На групповом этапе команда Лобановского попала в группу с Барселоной, Ньюкаслом и ПСВ. И в итоге финишировала на лидерской позиции. Свои амбиции украинцы доказали уже в первом туре, когда в Эйндховене ошеломили ПСВ 3:1. Несмотря на то, что из-за травмы в Нидерландах не играл Олег Лужный. С кадровыми проблемами столкнулись и хозяева – только во втором тайме на поле появился Люкс Нилис, звезда ПСВ, несколькими годами ранее отгрузивший Динамо три гола в составе Андерлехта.

Кстати, после той игры Лобановский выдал глубокую речь, где сформировал клубную философию:

Я работаю с Динамо недолго после довольно продолжительного перерыва. Мы стараемся как можно быстрее создать конкурентоспособную команду. Очевидно, все понимают, что для этого нужно время, а его у нас нет.

Без разгона и лишних настраиваний чемпион Украины начал первый домашний матч группового этапа против Ньюкасла. Быстрый гол Сергея Реброва (4 минута), а вскоре и Андрея Шевченко (28 минута) создали иллюзию легкости победы. На 78-й и 85-й минутах ее уничтожил защитник "сорок" Джон Берсфорд (без черной магии с рикошетами не обошлось). Парадоксально, но в лигочемпионовской карьере Берсфорда всего два гола – и оба забиты в Киеве.

Дальше календарь подготовил Динамо два матча с Барселоной. Неизвестно, как настраивал подопечных на эти битвы Валерий Лобановский, но они были проведены таким образом, что являются классикой и гордостью украинского футбола.

На "Олимпийском" голы Реброва, Максимова и Калитвинцева шокировали Луи ван Гала – 3:0. "Игра Динамо в Лиге чемпионов производит очень сильное впечатление. В этой команде нет слабых мест, она хорошо организована, в ее составе классные игроки", – говорил после игры наставник Барсы. На "Камп Ноу" его ждало еще большее унижение – 4:0. А три гола Андрея Шевченко ознаменовали рождение звезды европейского масштаба.

В пятом туре "Динамо" официально оформило путевку в следующий этап. Даже домашняя ничья с ПСВ (1:1) не испортила общую картину и фактически короновала "бело-синих". А в заключительном туре, ничего не решавшем для соперников, чемпион Украины вообще уступил Ньюкаслу 0:2. Впрочем, это не помешало Динамо выиграть свою группу.

В четвертьфинале команду Лобановского ждал звездный соперник. Ювентус в Серии А не просто стал чемпионом, а сделал это очень убедительно, проиграв дважды в 34 турах. Не на руку Динамо играло время. Мартовские поединки с Ювентусом должны были стать первыми в новом году (матч с киевским ЦСКА, почти совпадавший со второй игрой в ЛЧ, перенесли).

Вместе с тем четвертьфинальная дуэль начиналась для киевлян на выезде. Динамо ни в чем не уступило хозяевам и первым открыло счет – Андрей Гусин идеально сыграл на "стандарте". Правда, туринцы свой момент нашли – Филиппо Индзаги восстановил паритет. Могли гости претендовать даже на победу, если бы за фол против Реброва рефери назначил пенальти.

Казалось, в столице Украины "бело-синие" таки возьмут свое. Впрочем, хет-трик фантастического Индзаги не позволил Динамо надеяться на успех – итоговое поражение 1:4. В полуфинале Пиппо уже не забивал, зато четырьмя голами в воротах Монако отличился Алессандро Дель Пьеро. А в финале атака туринцев молчала – единственный гол Предрага Миятовича принес Реалу трофей.

Я с интересом наблюдал за игрой киевского Динамо в 1986 году, когда оно в великолепном стиле выиграло Кубок кубков, – сказал после киевской игры Марчело Липпи, наставник Ювентуса. – А потом не менее впечатляюще выступила на Евро-88 та сборная, которой также руководил Лобановский. Изучение и анализ того футбола мне очень пригодились в тренерской карьере.

Высокий уровень Валерий Васильевич доказал в 1998-м, когда с первой попытки пробился в четвертьфинал. А уже в следующем году Динамо Лобановского превзойдет все ожидания и будет играть в полуфинале Лиги чемпионов.