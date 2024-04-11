Мбаппе провалил первый четвертьфинал Лиги чемпионов против Барселоны. Ни одного удара в створ ворот, 80% неудачных обыгрышей, 13 потерь, 77% проигранных дуэлей.

ПСЖ – Барселона – 2:3 – видео голов и обзор матча

Француза подвергли серьезной критике, ведущее издание L'Equipe выставило ему 3 балла, а соцсети переполнены насмешками и мемами.

Килиан подлил масла в огонь своей формой, подняв футболку. На камеры попало пузо вингера. Его обвинили в лишнем весе и равнодушии к ПСЖ.

Напомним, что Мбаппе летом покинет Париж. Инсайдеры отправляют 25-летнего француза в Реал. Он не выиграл Лигу чемпионов за 6 предыдущих сезонов в ПСЖ.

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