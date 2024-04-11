ПСЖ вже визначився з заміною Кіліану Мбаппе, який збирається покинути французький гранд по завершенні поточного сезону.

ПСЖ впритул наблизився до галактичного трансферу бомбардира Наполі Віктора Осімхена, повідомляє італійське видання Il Mattino.

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Катарські власники чемпіонів Франції готують для неаполітанців дуже щедру пропозицію. ПСЖ начебто готовий викласти за 25-річного нігерійця 150 мільйонів євро. Сам же гравець отримуватиме в Парижі астрономічну зарплату – 13 млн євро у рік.

Зазначається, що власник Наполі Ауреліо Де Лаурентіс після продажу Осімхена запропонує новий довготривалий контракт Хвічі Кварацхелії. Саме навколо грузинського вінгера в Неаполі збираються будувати новий проєкт.

ПСЖ вже змирився з втратою Кіліана Мбаппе, який влітку повинен перебратися у Мадрид. Підписання Осімхена є пріоритетом французького клубу в літнє трансферне вікно.

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