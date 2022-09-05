Наставник ПСЖ Кристоф Гальтье определился с перечнем игроков, на которых рассчитывает в главном клубном турнире Европы.

У парижан нет проблем с заявкой, потому в список можно было включить 25 футболистов. Однако места Мауро Икарди не нашлось. Правда, аргентинец в последнее время чаще попадает в скандалы, чем выходит на футбольное поле.

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Заявка ПСЖ на групповой этап Лиги чемпионов:

Голкиперы: Навас, Рико, Лавалье, Летелье, Доннарумма

Защитники: Хакими, Кимпембе, Рамос, Маркиньос, Бернат, Мендеш, Мукиеле

Полузащитники: Верратти, Руис, Данилу, Витинья, Саншеш, Солер

Нападающие: Мбаппе, Неймар, Сарабия, Месси, Экитике.

К слову, уже в первом туре парижане на собственном поле будут принимать Ювентус. Матч состоится 6 сентября. Кроме туринцев, соперниками ПСЖ на групповом этапе Лиги чемпионов будут Бенфика и Маккаби из Хайфы.

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