Наставник ПСЖ Крістоф Гальтьє визначився з переліком гравців, на яких розраховує у головному клубному турнірі Європи.

У парижан немає проблем із заявкою, тому в список можна було включити 25 футболістів. Проте місця Мауро Ікарді не знайшлося. Щоправда, аргентинець останнім часом частіше потрапляє у скандали, ніж виходить на футбольне поле.

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Заявка ПСЖ на груповий етап Ліги чемпіонів:

Голкіпери: Навас, Ріко, Лавальє, Летельє, Доннарумма

Захисники: Хакімі, Кімпембе, Рамос, Маркіньйос, Бернат, Мендеш, Мукієле

Півзахисники: Верратті, Руїс, Данілу, Вітінья, Саншеш, Солер

Нападники: Мбаппе, Неймар, Сарабія, Мессі, Екітіке.

До слова, вже в першому турі парижани на власному полі прийматимуть Ювентус. Матч відбудеться 6 вересня. Окрім туринців, суперниками ПСЖ на груповому етапі Ліги чемпіонів будуть Бенфіка та Маккабі з Хайфи.

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