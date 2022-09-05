ПСЖ не включив зіркового форварда до заявки на Лігу чемпіонів
Наставник ПСЖ Крістоф Гальтьє визначився з переліком гравців, на яких розраховує у головному клубному турнірі Європи.
У парижан немає проблем із заявкою, тому в список можна було включити 25 футболістів. Проте місця Мауро Ікарді не знайшлося. Щоправда, аргентинець останнім часом частіше потрапляє у скандали, ніж виходить на футбольне поле.
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Заявка ПСЖ на груповий етап Ліги чемпіонів:
Голкіпери: Навас, Ріко, Лавальє, Летельє, Доннарумма
Захисники: Хакімі, Кімпембе, Рамос, Маркіньйос, Бернат, Мендеш, Мукієле
Півзахисники: Верратті, Руїс, Данілу, Вітінья, Саншеш, Солер
Нападники: Мбаппе, Неймар, Сарабія, Мессі, Екітіке.
До слова, вже в першому турі парижани на власному полі прийматимуть Ювентус. Матч відбудеться 6 вересня. Окрім туринців, суперниками ПСЖ на груповому етапі Ліги чемпіонів будуть Бенфіка та Маккабі з Хайфи.
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