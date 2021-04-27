Матч, как и онлайн-трансляция ПСЖ – Манчестер Сити на "Футбол 24" стартует 28 апреля в 22:00. Встречу в прямом эфире на территории Украины традиционно покажут несколько трансляторов. Смотреть ПСЖ – Манчестер Сити онлайн можно на телеканале "Футбол 1" начиная с 21:55. Там же в 21:10 стартует студия "Ночь Лиги чемпионов", которая подведет итоги поединка в 23:55. Кроме этого, прямая трансляция битвы 1/2 финала ЛЧ состоится на платформах MEGOGO и oll.tv (при наличии соответствующей подписки).

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ПСЖ – Манчестер Сити, прогноз букмекеров на матч ЛЧ

Коллектив Хосепа Гвардиолы подходит к этому матчу в хорошем настроении. Накануне Манчестер Сити завоевал первый трофей в нынешнем сезоне, обыграв Тоттенхэм в финале Кубка английской лиги. Золотые медали АПЛ тоже уже никуда не денутся, поэтому можно без лишних мыслей сосредоточиться на Лиге чемпионов. Этот турнир действительно важен для "горожан" и их наставника. Не так давно Гвардиола заявил, что без победы в ЛЧ люди будут называть его неудачником. Словом, серьезность намерений английской команды не вызывает сомнений.

Это же можно сказать и о ПСЖ. Звезды уровня Неймара и Мбаппе не будут удовлетворяться локальными успехами. Последние, кстати, тоже не гарантированы. В этом году парижане не имеют привычного преимущества в Лиге 1. Более того, подопечные Маурисио Почеттино вынуждены догонять Лилль, который сейчас лидирует в чемпионате. Таким образом ПСЖ находится под большим давлением. Да, команда до сих пор в борьбе за два главных трофея сезона, но одновременно рискует остаться ни с чем.

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Специалисты William Hill считают Манчестер Сити фаворитом предстоящего противостояния. Коэффициент на гостевую победу "горожан" составляет 2.15, тогда как на ПСЖ ставят 3.20. Ценник ничьей – 3.70. Кроме этого, английский клуб имеет больше шансов пробиться в финал: 1.57 против 2.25. Букмекеры ожидают результативного противостояния. Наиболее вероятным считается сценарий, когда Париж забьет, но проигрывает – 3,50.

Bwin оперирует похожими цифрами. Локальный успех хозяев оценивается в 3,10, на гостей ставят – 2,15. Ничейный результат – 3.75. Шансы Манчестер Сити на общую победу немного выше, чем у соперника – 1.53 против 2.35.

Отчетная встреча станет для команд лишь четвертой, проведенной под эгидой УЕФА. Статистика пока на стороне Манчестер Сити, который в предыдущих матчах одержал одну победу при двух ничьих. В рамках последнего розыгрыша Кубка УЕФА (сезон-2008/09) в их противостоянии вообще не было голов, а 5 лет назад ПСЖ вылетел от "горожан" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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