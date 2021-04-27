Матч, як і онлайн-трансляція ПСЖ – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартує 28 квітня о 22:00. Зустріч у прямому ефірі на території України традиційно покажуть кілька трансляторів. Дивитись ПСЖ – Манчестер Сіті наживо можна на телеканалі "Футбол 1" починаючи з 21:55. Там же о 21:10 стартує студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка підіб'є підсумки поєдинку о 23:55. Крім цього, пряма трансляція битви 1/2 фіналу ЛЧ відбудеться на платформах MEGOGO та oll.tv (за наявності відповідної підписки).

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ПСЖ – Манчестер Сіті, прогноз букмекерів на матч ЛЧ

Колектив Хосепа Гвардіоли підходить до цього матчу в хорошому гуморі. Напередодні Манчестер Сіті здобув перший трофей у нинішньому сезоні, обігравши Тоттенхем у фіналі Кубка англійської ліги. Золоті медалі АПЛ теж уже нікуди не подінуться, тому можна без зайвих думок зосередитися на Лізі чемпіонів. Цей турнір справді важливий для "містян" та їхнього наставника. Не так давно Гвардіола заявив, що без перемоги в ЛЧ люди називатимуть його невдахою. Словом, серйозність намірів англійської команди не викликає сумнівів.

Це ж саме можна сказати і про ПСЖ. Зірки рівня Неймара та Мбаппе не будуть задовольнятися локальними успіхами. Останні, до речі, теж не гарантовані. Цьогоріч парижани не мають звичної переваги в Лізі 1. Ба більше, підопічні Маурісіо Почеттіно змушені наздоганяти Лілль, який зараз лідирує у чемпіонаті. Таким чином ПСЖ перебуває під більшим тиском. Так, команда досі в боротьбі за два головні трофеї сезону, але водночас ризикує залишитися ні з чим.

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Фахівці William Hill вважають Манчестер Сіті фаворитом майбутнього протистояння. Коефіцієнт на гостьову перемогу "містян" становить 2.15, тоді як на ПСЖ ставлять 3.20. Цінник нічиєї – 3.70. Крім цього, англійський клуб має більше шансів пробитися до фіналу: 1.57 проти 2.25. Букмекери очікують результативного протистояння. Найбільш вірогідним вважається сценарій, коли Париж заб'є, але програє – 3,50.

Bwin оперує схожими цифрами. Локальний успіх господарів оцінюється у 3,10, на гостей ставлять – 2,15. Нічийний результат – 3.75. Шанси Манчестер Сіті на загальну перемогу – трохи вищі, ніж у суперника (1.53 проти 2.35).

Звітна зустріч стане для команд лише четвертою, проведеною під егідою УЄФА. Статистика поки на боці Манчестер Сіті, який у попередніх матчах здобув одну перемогу при двох нічиїх. В рамках останнього розіграшу Кубка УЄФА (сезон-2008/09) у їхньому протистоянні взагалі не було голів, а 5 років тому ПСЖ вилетів від "містян" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

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