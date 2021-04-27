Неделю назад Реал и Челси вынесли смертный приговор Лиге чемпионов, объявив о создании Суперлиги, а теперь оба клуба борются за выход в финал этого турнира. Руководство мадридцев до сих пор не отказалось от идеи закрытого первенства для грандов, а вот лондонцы одними из первых вышли из проекта – давление правительства и угрозы исключить команду из АПЛ и текущего розыгрыша еврокубков сделали своё дело. Таким образом, сегодняшний полуфинал можно назвать концептуальным – "сливочным" желательно выиграть ЛЧ, чтобы побольнее уколоть УЕФА, а "аристократы" должны оправдать ставку на нынешнюю ЛЧ и смыть хейт сообщества.

Реал Мадрид – Челси: прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Впрочем, это всё лирика, а по факту имеем противостояние между очень интересными коллективами. Реал в нынешнем сезоне проявил себя в роли короля больших матчей и тактического хамелеона – Зинедин Зидан под каждого топового соперника подбирал особую модель игры, подстраиваясь под слабости соперника. Команда экспериментировала с системами прессинга и ложными позициями, что вылилось в двойные победы над Барсой, Интером и Аталантой, набор четырёх очков с Атлетико и Боруссией М, победу над Севильей и эффектный проход Ливерпуля в четвертьфинале ЛЧ. Кроме того, "бланкос" продолжают реальную борьбу за чемпионство в Ла Лиге.

Правда, в последнее время Реал начал пробуксовывать. После триумфа над Барселоной мадридцы провели четыре матча, разгромив Кадис и трижды сыграв на 0:0 – и если выездную ничью с Ливерпулем можно занести в актив, то "нули" с Хетафе и Бетисом удивили мрачным футболом в исполнении "сливочных". Впрочем, этому можно найти объяснение: у команды был очень тяжёлый календарь (три топ-матча за восемь дней), а травмы и коронавирус выкосили основу – Зинедин Зидан потерял Менди, Вальверде, Васкеса, Рамоса, Крооса и Варана. Тони и Рафа уже восстановились от повреждений, а теперь к ним присоединился ещё и Азар.

В целом, футбол Реала после выезда на Энфилд нельзя назвать провальным. У мадридцев просела динамика, а отсутствие группы лидеров бросалось в глаза, однако структурно "бланкос" всё равно выглядели целостно и продуманно. При этом важно, что уже на протяжении четырёх поединков команда не пропускает голов – это идеальный расклад для матча против сухого стиля Челси с его расточительными нападающими. Явные минусы в игре испанцев найти трудно – возможно, у них могла бы быть лучше реализация, но критического провисания по этому показателю Реал не демонстрирует. Словом, лондонцам выпал максимально сложный соперник.

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Челси является тёмной лошадкой текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Пока никто не знает реальный уровень "аристократов": под руководством Томаса Тухеля команда выбила Атлетико, который весной оступается в каждом втором поединке, а в четвертьфинале лондонцы прошли Порту – причём дома они проиграли. В Англии же коллектив полон контрастов: с одной стороны, "пенсионеры" минимально побеждают Манчестер Сити, Ливерпуль и Тоттенхэм, а с другой – крупно проигрывают Вест Бромвичу (2:5) и расписывают ничью с Брайтоном (0:0).

Главной "изюминкой" Челси выступает "сухой" стиль со ставкой на контроль мяча. Лондонцы через него и обороняются, и атакуют, и регулируют темп встречи – в этом заключается и сила, и слабость команды. "Аристократов" легко прочитать тактически, а ставка на владение выглядит настолько ультимативной, что страдают другие аспекты игры. В частности, подопечные Томаса Тухеля создают не очень много моментов, а реализует ещё меньше – о расточительстве Вернера и компании соцсети уже устали клепать мемы. Впрочем, подобный стиль игры делает Челси крайне неудобным коллективом, к которому необходимо подстраиваться – Диего Симеоне, например, так и не смог этого сделать, тактически проиграв оба поединка.

В целом, Челси под руководством Томаса Тухеля напоминает свои классические версии из Лиги чемпионов. Как и при Роберто Ди Маттео, Аврааме Гранте или Жозе Моуринью, лондонцев трудно назвать главным претендентом на титул, однако при этом они способны переиграть любой топ-клуб – и к ним необходимо подобрать особую тактику. Реалу сегодня будет очень сложно.

Кадровая ситуация

Травмированные: Менди, Васкес, Рамос – Ковачич

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид – Челси

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Милитао, Марсело – Модрич, Каземиро, Кроос – Асенсио, Бензема, Винисиус

Челси: Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер – Джеймс, Жоржинью, Канте, Чилуэлл – Зиеш, Маунт – Вернер

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Реал в матче с Ливерпулем сделал ставку на первый матч, устроив избиение, однако вряд ли история повторится. Тогда мадридцам необходимо было всё решать сразу, ведь впереди стояло Классико, а на Энфилде после него могли возникнуть проблемы – кроме того, слабый центр обороны мерсисайдцев точно должен был сломаться под давлением. С Челси такой номер не пройдёт – лондонцы навяжут борьбу за мяч и будут пытаться держать его как можно дольше, сбивая мадридцам ритм и держа их на дистанции. Это они умеют. Да и защита у команды Томаса Тухеля посильнее.

Проблема заключается в том, что Реал подобным раскладом не удивить. Выиграть центр поля у полузащиты "бланкос" в принципе очень трудно, но даже в случае его проигрыша мадридцы не должны зааниковать – они прекрасно умеют играть вторым номером. К тому же, Зинедин Зидан уже неоднократно демонстрировал умение подстраиваться под соперника по ходу матча. В конце концов, не стоит забывать о слабости Челси в завершающей фазе атак и феерическом расточительстве – хотя "сливочные" в последнее время имеют те же проблемы.

В таких условиях вероятность ничьи очень высока. Тем более, что в последних 17 матчах во всех турнирах Реал не знал поражений, а Челси не проиграл в десяти выездных поединках подряд. При этом Зинедин Зидан и Томас Тухель три из четырёх встреч в личном противостоянии свели к ничейному счёту. Похоже, в этом полуфинале всё решит лондонская битва.

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