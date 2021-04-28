ПСЖ и Манчестер Сити в течение прошлого десятилетия были наиболее ненавистными для футбольного сообщества клубами. Традиционалисты постоянно обвиняли их за попытку купить статус, а не завоевать его на поле, в то время как умеренные фаны критиковали арабские проекты по усилению неравенства клубов – президент парижан, например, является председателем исполнительного комитета УЕФА и одним из основных бродкастеров ЛЧ, а попытка дисквалифицировать "горожан" за нарушение ФФП завершилась юридическим разгромом. Париж же ограничился смешным штрафом.

ПСЖ – Манчестер Сити: прогноз и где смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов

В начале 2020-х европейское сообщество успокоилась, даже начав уважать эти клубы за прогрессивный футбол. Впрочем, их встречу все равно воспринимают с иронией – вот только руководству Сити и ПСЖ не до смеха. У них до сих пор нет побед в Лиге чемпионов, да и о политическом противостоянии Катара с ОАЭ забывать не стоит. Недавно произошел раскол еще и по линии Суперлига – УЕФА. Конечно, все эти пункты не имеют значения для футболистов, но определенный антураж дерби они создают.

В игровом плане ПСЖ выглядит довольно неоднозначно. С одной стороны, стоит отметить сложность пути парижан – в 1/8 финала они прошли Барселону, а в четвертьфинал команда прорвалась сквозь заслон Баварии. Проблема заключается в том, что в обоих случаях подопечные Почеттино уверенно проводили лишь один матч в этих противостояниях, чудом не потерпели разгрома в другом. Особенно поразили поединки с мюнхенцами – французы победили со счетом 3:2 в Германии при сумасшедшем преимуществе соперника, а дома они проиграли, откровенно разрывая мюнхенцев. В этом и заключается суть нынешнего ПСЖ.

В чемпионате парижане также ходят по тонкому льду, за четыре тура до конца сезона держась на второй позиции с отставанием в один зачетный балл от Лилля. Команда Почеттино проиграла "догам" в начале апреля, после чего провела серию из трёх победных встреч – причем в перестрелке с Сент-Этьеном коллектив спасся благодаря голу на последних секундах. В общем, в текущем чемпионате ПСЖ может как вынести прямых конкурентов в одни ворота, так и сгореть им. Стабильности нет – и это может стоить титула.

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Впрочем, они вместе с Килианом компенсируют эту проблему аниглияцией соперников в атаке – сдержать обоих на дриблинге или скоростных рывках просто невозможно. Вообще, весь ПСЖ идет вразрез с трендами, противопоставляя жестким игровым структурам работу от индивидуальных качеств своих звезд. Парижане во всех топ-матчах пытаются создать условия для коротких обыгрышей в узких зонах, работая от способности Нея, Мбаппе, Ди Марии и компании разрывать соперника один-в-один. В этом заключается и сила, и слабость французов.

Манчестер Сити – тактический антоним к Пари Сен-Жермен. Пеп Гвардиола ставит на максимальное привлечение всех футболистов к работе с мячом, на затяжную подготовку к атакам и владению через интеллектуальную позиционную работу. При огромном количестве суперзвезд их индивидуальное влияние на игру не очень высоко – если сделать нарезку действий того же Бернарду Силвы, то 90% времени вы будете наблюдать перемещение по свободным зонам, вытягивание соперников из линий и передачи на ближнего. Все решает структура, за несоответствие которой Пеп отправит на скамейку.

Фантастическая тактическая продуманность и качество состава позволили Манчестер Сити катком пройтись по внутренним соревнованиям. В АПЛ команда лидирует с 10-очковым отрывом, а последнее поражение было зафиксировано еще в ноябре в матче с Тоттенхэмом – именно после него Пеп решил внести тактические изменения в игру команды, изменив схему и изменив ритм игры на более плавный. Как следствие, в последних 29 матчах в Англии "горожане" выиграли 26 раз, оформив серию в 21 победу и забрав Кубок лиги – обидчиками стали только Манчестер Юнайтед, Челси и Лидс, однако на лондонцев Гвардиола выставил полурезерв, а йоркширцы забили два гола из двух ударов.

Дома тренерский штаб Манчестер Сити больше экспериментирует и пытается держать всю основу в тонусе (а основных в этой команде где-то человек 20). В еврокубках, однако, ситуация не столь убедительна – у англичан были слишком проходные соперники (две Боруссии), однако и с ними возникли определенные проблемы. В заслуженности итоговых побед никто не сомневается, но одни из главных неудачников Бундеслиги слишком много позволяли себе – Дортмунд, например, забил два очень крутых гола и мог забивать еще. Если "горожане" хотят пройти ПСЖ, им необходимо серьезно прибавить.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бернат (ПСЖ)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч ПСЖ – Манчестер Сити

ПСЖ: Навас – Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Диалло – Гуйе, Паредес – Ди Мария, Верратти, Неймар – Мбаппе

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Жезус, Фоден

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Трудно делать прогнозы на полуфинал Лиги чемпионов, а на матчу между ПСЖ и Манчестер Сити тем более трудно что-то угадать. Пеп Гвардиола пока не встречался в ЛЧ с топ-клубами, а все мы знаем о его любви подготовить под особые матчи какую-то непонятную футболистам схему – в предыдущих сезонах это непременно завершалось вылетом (в частности, и во встрече против Почеттино). Париж же способен как вынести гранда при ужасном футболе, забив три гола из пяти ударов на финтах Неймара, так и проиграть ему при феерической игре.

Впрочем, Пеп не может ничего не выдумывать на этот поединок, ведь в битве с Почем необходимо вести тактическую битву – аргентинец будет подстраиваться под Сити по ходу матча. У ПСЖ явно меньше возможностей для таких баталий. Это хорошо структурированный коллектив Гвардиолы может перестраиваться по несколько раз и дисциплинированно работать в разных формациях, а вот парижанам необходимо учитывать фактор пассивности звезд в черновой работе. Данный фактор в принципе невероятно ослабляет французов.

При этом следует понимать, что Сити, в отличие от Барселоны, подходит к встрече в оптимальной форме. В отличие от Баварии, у "горожан" все лидеры готовы к бою. Париж же, несмотря на все свои достоинства, во многом прошел в полуфинал благодаря неудачам конкурентов, а вот способность бить топового соперника в полной боеготовности вызывает вопрос – слишком уж специфический этот ПСЖ. Учитывая эти факторы, фаворитом поединка кажется Манчестер Сити, но это только на бумаге.

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