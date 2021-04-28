ПСЖ і Манчестер Сіті протягом минулого десятиліття були найбільш ненависними для футбольної спільноти клубами. Традиціоналісти постійно звинувачували їх за спробу купити статус, а не завоювати його на полі, в той час як помірковані фани критикували арабські проєкти за посилення нерівності клубів. Президент парижан, наприклад, є головою виконавчого комітету УЄФА і одним з основних бродкастерів ЛЧ, а спроба дискваліфікувати "містян" за порушення ФФП завершилась юридичним розгромом.

ПСЖ – Манчестер Сіті: прогноз і де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

На початку 2020-х європейська спільнота заспокоїлась, навіть почавши поважати ці клуби за прогресивний футбол. Втім, їхню зустріч все одно сприймають з іронією, називаючи Ель Кешіко – от тільки керівництву Сіті та ПСЖ не до сміху. У них досі немає перемог у Лізі чемпіонів, та і про політичне протистояння Катара з ОАЕ забувати не варто. Нещодавно стався розкол ще й по лінії Суперліга - УЄФА. Звісно, всі ці пункти не мають значення для футболістів, але певний антураж дербі вони створюють.

В ігровому плані ПСЖ виглядає доволі неоднозначно. З одного боку, варто відзначити складність шляху парижан – в 1/8 фіналу вони пройшли Барселону, а в чвертьфінал команда прорвалася крізь заслон Баварії. Проблема полягає в тому, що в обох випадках підопічні Маурісіо Почеттіно впевнено провели лише один матч у цих протистояннях, дивом не зазнавши розгрому в іншому. Особливо вразили поєдинки з мюнхенцями – французи перемогли з рахунком 3:2 у Німеччині при шаленій перевазі суперника, а вдома вони програли, відверто розриваючи мюнхенців. В цьому і полягає суть нинішнього ПСЖ.

В чемпіонаті парижани також ходять по тонкій кризі, за чотири тури до кінця сезону тримаючись на другій позиції з відставанням в один заліковий бал від Лілля. Команда Маурісіо Почеттіно програла "догам" на початку квітня, після чого провела серію у три переможних зустрічі – причому у перестрілці з Сент-Етьєном колектив врятувався завдяки голу на останніх секундах. Загалом, у поточному чемпіонаті ПСЖ може як винести прямих конкурентів у одні ворота, так і згоріти їм. Стабільності немає – і це може коштувати титулу.

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Головна тактична "родзинка" парижан полягає у звільненні Неймара та Мбаппе від чорнової роботи. В одних матчах вони відпрацьовують без м'яча більше часу, в інших – менше, але загалом їхня роль на полі не передбачає великого об'єму рутини на кшталт пресингу чи перекривання ліній передач. В тому ж матчі з Баварією шалена ігрова перевага в центрі поля досягалася не тільки завдяки кращій віддачі від Нея, а і завдяки підстраховці з боку опорників – навіть дисциплінований Неймар сачкує у кожному другому епізоді.

Втім, він разом із Кіліаном компенсує цю проблему анігіляцією суперників у атаці – стримати обох на дриблінгу чи швидкісних ривках просто неможливо. Взагалі, весь ПСЖ іде врозріз з трендами, протиставляючи жорстким ігровим структурам роботу від індивідуальних якостей своїх зірок. Парижани у всіх топ-матчах намагаються створити умови для коротких обіграшів у вузьких зонах, працюючи від здатності Нея, Мбаппе, Ді Марії та компанії розривати суперника один-в-один. В цьому полягає і сила, і слабкість французів.

Манчестер Сіті – тактичний антонім до Парі Сен-Жермен. Пеп Гвардіола ставить на максимальне залучення усіх футболістів до роботи з м'ячем, на затяжну підготовку до атак та володіння через високоінтелектуальну позиційну роботу. При величезній кількості суперзірок їхній індивідуальний вплив на гру обмежений – якщо зробити нарізку дій того ж Бернарду Сілви, то 90% часу ви будете спостерігати переміщення по вільних зонах, витягування суперників з ліній та передачі на ближнього. Все вирішує структура, за невідповідність якій Пеп відправить на лавку.

Фантастична тактична продуманість та якість складу дозволили Манчестер Сіті катком пройтися по внутрішніх змаганнях. В АПЛ команда лідирує з 10-очковим відривом, а загалом у останніх 29 матчах у Англії "містяни" виграли 26 разів, оформивши серію в 21 перемогу й забравши Кубок ліги. Кривдниками стали лишень Манчестер Юнайтед, Челсі та Лідс, однак на лондонців Гвардіола виставив напіврезерв, а йоркширці забили два голи з двох ударів.

Вдома тренерський штаб Манчестер Сіті більше експериментує й намагається тримати усю основу в тонусі (а основних у цій команді десь чоловік з 20). В єврокубках, однак, ситуація не настільки переконлива – у англійців були занадто прохідні суперники (дві Борусії), однак і з ними виникли певні проблеми. У заслуженості підсумкових перемог ніхто не сумнівається, але одні з головних невдах Бундесліги занадто багато дозволяли собі – Дортмунд, наприклад, забив два дуже крутих голи і міг забивати ще. Якщо "містяни" бажають пройти ПСЖ, їм необхідно серйозно додати.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бернат (ПСЖ)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ПСЖ – Манчестер Сіті

ПСЖ: Навас – Флоренці, Маркіньйос, Кімпембе, Діалло – Гуйє, Паредес – Ді Марія, Верратті, Неймар – Мбаппе

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко – Де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Марез, Жезус, Фоден

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Важко робити прогнози на півфінал Ліги чемпіонів, а до матчу між ПСЖ та Манчестер Сіті тим паче важко щось гадати. Пеп Гвардіола у цьогорічному плей-офф ЛЧ поки не зустрічався з топ-клубами, а всі ми знаємо про його любов підготувати під особливі матчі якусь незрозумілу футболістам схему – у попередніх сезонах це неодмінно завершувалось вильотом (зокрема, і в зустрічі проти Маурісіо Почеттіно). Париж же здатний як винести гранда за жахливого футболу, забивши три голи з п'яти ударів на фінтах Неймара, так і програти йому при феєричній грі.

Втім, Пеп не може нічого не вигадувати на цей поєдинок, адже у битві з Почем необхідно вести тактичну битву – аргентинець буде підлаштовуватись під Сіті. Щоправда, у ПСЖ явно менше можливостей для таких баталій. Добре структурований колектив Гвардіоли здатний перебудовуватись по кілька разів і дисципліновано працювати у різних формаціях, а от парижанам необхідно враховувати пасивність зірок у чорновій роботі. Даний фактор в принципі неймовірно ослаблює французів.

При цьому варто розуміти, що Сіті, на відміну від Барселони, підходить до зустрічі в оптимальній формі. На відміну від Баварії, у "містян" всі лідери готові до бою. Париж же, попри всі свої чесноти, великою мірою пройшов у півфінал завдяки негараздам конкурентів, а от здатність бити топового суперника у повній боєготовності викликає питання – занадто вже специфічний цей ПСЖ. З огляду на ці фактори, фаворитом поєдинку здається Манчестер Сіті, але це лише на папері.

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