Херман Бургос в эфире Movistar позволил себе шутку относительно звездочки Барселоны Ламина Ямала, из-за чего и каталонцы, и ПСЖ отказались от послематчевых комментариев для канала, сообщает Marca.

ПСЖ – Барселона – 2:3 – видео голов и обзор матча

Бывший помощник Симеоне пошутил, когда камера была сфокусирована на Ямале, который жонглировал мячом: "Будь осторожным, если он не справится, то может оказаться на светофоре", намекая, что игрок станет нищим в случае провала.

Комментарий стал вирусным в соцсетях, а Бургос уже извинился за свои слова: "Это был комментарий без намерения кого-то обидеть. Если кто-то почувствовал себя оскорбленным, я публично извиняюсь. В эти времена нужно ко всему приспосабливаться, и это то, что мы делаем".

Барселона победила ПСЖ в эпической битве с пятью голами – феерический провал Доннаруммы помог каталонцам