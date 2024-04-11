Представники Барселони та ПСЖ не давали післяматчевих коментарів у ефірі Movistar через скандал, який спричинив експерт каналу Херман Бургос.

Херман Бургос в ефірі Movistar дозволив собі жарт щодо зірочки Барселони Ламіна Ямала, через що і каталонці, і ПСЖ відмовились від післяматчевих коментарів для каналу, повідомляє Marca.

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Колишній помічник Сімеоне пожартував, коли камера була сфокусована на Ямалі, який жонглював м'ячем: "Будь обережним, якщо він не впорається, то може опинитися на світлофорі", натякаючи, що гравець стане жебраком у разі провалу.

Коментар став вірусним у соцмережах, а Бургос вже перепросив за свої слова: "Це був коментар без наміру когось образити. Якщо хтось відчув себе ображеним, я публічно перепрошую. У ці часи потрібно до всього пристосовуватися, і це те, що ми робимо".

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